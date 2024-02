Paris et les belles chansons françaises Pourrain, samedi 25 mai 2024.

Hommage à Paris et aux grands interprètes des années 30 à 70. Après le succès de ses derniers spectacles en France et à l’étranger, Christelle Loury présente Paris et les belles chansons françaises qui rend hommage à la ville de l’amour et aux plus grands interprètes des années 30 à 70 Edith Piaf, Charles Aznavour, Jacques Brel, Yves Montand, Barbara, Françoise Hardy, Juliette Gréco, Charles Trenet, Jean Ferrat, Serge Lama, Michel Legrand, Léo Ferré, Gilbert Bécaud et bien d’autres encore. Pendant 1h45, Christelle Loury vous emporte dans un voyage musical au cœur de ce Paris éternel qui a vu naître des chansons qui ont marqué leur génération dans le monde entier. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-25

Eglise

Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.pourrain@wanadoo.fr

