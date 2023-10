Paris et le Kréyol International Film Festival 2023 Christine cinéma Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Paris et le Kréyol International Film Festival 2023 Christine cinéma Club Paris, 4 novembre 2023, Paris. Le samedi 04 novembre 2023

de 11h00 à 13h00

Du mercredi 15 novembre 2023 au lundi 20 novembre 2023 :

mercredi

de 19h00 à 23h00

jeudi

de 18h00 à 22h00

lundi

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Tarif plein : 12.00€ Tarif réduit : 9,00€+ 65 ans, demandeurs d’emplois et familles nombreuses Tarif – de 27 ans – 6,00 € (uniquement à la caisse du cinéma). Groupe à partir de 15 personnes 6.00€. CARTES MULTICINÉ : 6 places valables 6 mois : 38€90. Cartes d’abonnement UGC Illimité et Pass Gaumont-Pathé C’est histotique ! Le Kréyol International Film Festival débarque à Paris ! Pour la première fois, la capitale française accueille le Kréyol International Film Festival (KIFF), un festival entièrement dédié à la célébration et à la mise en lumière des cultures créoles du monde entier. Le KIFF promet de vous transporter dans un voyage cinématographique inédit, explorant des paysages sonores et visuels issus des quatre coins du monde. Plongez dans cet univers riche en couleurs, en sons et en histoires qui, de la Caraïbes à l’Océanie en passant par l’Afrique, transcendent les continents ! Ne manquez pas cette occasion historique de découvrir des talents émergents et d’apprécier des œuvres qui n’ont pas eu, jusqu’à présent, la plateforme qu’elles méritent sur la scène internationale. Rendez-vous à l’Escurial et au Christine Cinéma Club pour une aventure cinématographique inoubliable ! Le Kréyol International Film Festival – Là où Paris rencontre les Mondes créoles. Christine cinéma Club Rue Christine 75006 Paris Contact : https://www.kiff.paris/ https://www.facebook.com/kreyollywood https://www.facebook.com/kreyollywood https://www.kiff.paris/

© Alexia de Saint John’s Kreyol International Film Festival 2023, un rendez-vous inédit Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Christine cinéma Club Adresse Rue Christine Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Christine cinéma Club Paris latitude longitude 48.8544649881564,2.33993001856838

Christine cinéma Club Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/