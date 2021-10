Paris Eglise Saint Germain des Prés île de France, Paris Paris est une fête : Hemingway et la Lost Generation Eglise Saint Germain des Prés Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Paris est une fête : Hemingway et la Lost Generation Eglise Saint Germain des Prés, 7 novembre 2021

de 15h à 17h

payant

Dominique vous propose cette nouvelle promenade Rive Gauche, au cœur d’un quartier qui devient très vivant dans l’entre-deux-guerres (1918-1939). Partez à la rencontre d’un homme à la fois génial et tourmenté, un Américain au tempérament d’aventurier, grand reporter devant l’Eternel : Ernest Hemingway (1899-1961). Vous y savourerez la folie d’une époque où tout semble redevenir possible, même si c’est aussi celle de la « Lost Generation » ou Génération Perdue. Nos pas nous mèneront devant les anciennes demeures d’Hemingway et de certains de ses grands amis comme Gertrude Stein ou James Joyce. Nous ne manquerons pas d’évoquer la vie intense des librairies (comme celle de Sylvia Beach près d’Odéon) et des bars près du quartier animé de Montparnasse où il aimait refaire le monde entouré de ses acolytes. Une balade sur les pas de l’un des auteurs les plus célèbres au monde, pour qui « Paris est une fête ». Animations -> Visite guidée Eglise Saint Germain des Prés 3 Place Saint-Germain des Prés Paris 75006

