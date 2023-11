Le Crédit – Théâtre de l’Essaion, Paris ESSAION – SALLE THEATRE, 15 janvier 2024, PARIS.

Le Crédit – Théâtre de l'Essaion, Paris ESSAION – SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2024-01-15 à 19:00. Tarif : 27.5 euros.

Et vous jusqu’où iriez-vous pour obtenir un crédit ? Dans le bureau du conseiller clientèle d’une grande banque, un client sollicite un crédit…Oui mais voilà, les garanties financières présentées sont insuffisantes et le banquier refuse. Après avoir expliqué l’urgence de la situation et plaidé sa cause, le client, à bout d’arguments, trouve alors un moyen tout à fait inattendu pour faire céder le banquier. A partir de là, tout dérape ! La situation banale que nous avons tous vécue explose dans un enchaînement de situations hilarantes et nous jubilons tous de voir, pour une fois, un client prendre le pouvoir sur un banquier. Manipulation, jeux de pouvoir, quiproquo, suspens, rebondissements. C’est drôle mais pas que… Auteur : Jordi Galceran, adaptation Eric Civanyan Mise en scène : Pierre Lericq Distribution : Jean-Pierre Bugnon, Sylvain Bugnon Durée : 80 mn Articles de Presse : Le plus classique face à face du client et de son conseiller prend une tournure inattendue d’une grande drôlerie, fruit d’un subtil travail de manipulation. Les dialogues et le jeu d’acteur sont parfaits. Tout les oppose mais…Quant à la chute…! Chapeau! LE MATIN Deux comédiens excellents qui se répondent à merveille- UNIFICATION France Les deux artistes forment un duo qui fait mouche et leur complicité est bien sûr évidente – PARISIENNE LIFE Cette comédie est bien portée par deux bons comédiens. L’intrigue est originale et bien mise en scène. On rigole aux tourments du banquier et réfléchissons aux vrais problèmes de société que soulève cette comédie. Excellent moment de théâtre- Starter Jean-Pierre Bugnon et Sylvain Bugnon excellent dans les dialogues ciselés au cordeau par Jordi Galceran. Quant à la mise en scène de Pierre Lericq évoluant dans un décor original, elle est dynamique et surprenante. Un joli moment de théâtre. Coup de théâtre Le Crédit Le Crédit

ESSAION – SALLE THEATRE PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris

27.5

EUR27.5.

