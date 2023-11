Faire Corps ESSAION – SALLE THEATRE, 17 novembre 2023, PARIS.

Faire Corps ESSAION – SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 19:15 (2023-11-10 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Pourquoi l’Eglise « experte en humanité » nie-t-elle et redoute-t-elle à ce point le corps? Après le succès de « je danserai pour toi » et du « fruit de nos entrailles », Sophie Galitzine laisse entendre la parole de dizaines de religieux qui témoignent de leur rapport au corps, au désir, à la sexualité et aux émotions, et partage son expérience de femme, d’artiste et de thérapeute chrétienne. A l’heure où la société et l’Eglise blessent la sexualité de tant d’abus renouvelés, dans un monde où l’homme spirituel est coupé de ses racines charnelles, et où l’homme charnel est coupé de ses racines spirituelles, ce seul en scène contemporain, grâce au regard d’Angelo Foley, à la danseuse hip hop Magali Duclos et à la voix de l’acteur Thibault de Montalembert, invite à réconcilier le masculin et le féminin en soi, l’Orient et l’Occident, l’enfant intérieur blessé et l’adulte conscient, l’ombre et la lumière, et à tout assumer. Auteur : Sophie Galitzine Direction artistique Angelo Foley Mise en scène : Florence Savignat Distribution : Sophie Galitzine Création lumières Pierre Blostin Durée : 70 mn Extraits de presse : Pourquoi l’Église, qui se qualifie elle-même d’« experte en humanité », redoute-t-elle à ce point le corps ? Un sujet difficile, considéré encore comme tabou… Par certains mais pas par Sophie Galitzine ! Non, elle saisit le sujet à bras le corps et le traite dans un mélange des genres fascinant qui fait passer du rire à l’émotion intense. – Aleteaïa Parler du désir, du corps, de la vie et de la vocation religieuse, il fallait oser mettre les mots et les gestes en scène. Pari réussi pour Sophie Galitzine.Une soirée pleine de tact et de talent. Sophie nous fait prier en dansant, réfléchir avec le cœur et jouer avec la tête. Courez-y ! – New world TV Ce seul en scène interroge le rapport de l’Eglise au corps, une vraie prouesse de courage. Paris Notre Dame Sophie Galitzine, Florence Savignat Sophie Galitzine, Florence Savignat

ESSAION – SALLE THEATRE PARIS

