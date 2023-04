La fin est Proche ESSAION – SALLE THEATRE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

La fin est Proche ESSAION – SALLE THEATRE, 15 juin 2023, PARIS. La fin est Proche ESSAION – SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-06-15 à 19:15 (2023-06-15 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. ESSAION THEATRE présente ce spectacle La fin est proche ? Ce n’est pas une raison pour se laisser abattre ! Tchin !Depuis quinze ans, Mike Helbecloque, un écrivain célèbre, n’est pas apparu en public et n’a donné aucune interview. Cependant les ventes de son dernier roman, La fin est proche, ayant peine à décoller, son éditeur lui demande de recevoir Lise Radel, une critique littéraire influente. Mike Helbecloque accepte l’interview à condition qu’on ne parle pas de sa vie privée et qu’on ne prenne pas de photos de lui.Lise Radel n’appréciant guère l’oeuvre de Mike Helbecloque, sa confrontation avec l’écrivain promet d’être houleuse. Et pour quelle raison se rend-elle à l’interview, accompagnée d’un jeune homme qu’elle fait passer pour son stagiaire ?Spectacle TOUT PUBLIC à partir de 12 ansDurée: 65 minutesAuteur: Michel HeimAvec : Hélène Hamon, Clément Lambert, Michel Heim, Philippe CatoireMise en scène : Jean-Pierre Rouvellat La fin est Proche Votre billet est ici ESSAION – SALLE THEATRE PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris 27.5

