Un spectacle musical, déjanté et décalé avec beaucoup d'humour !TOUT PUBLIC à partir de 12 ansDans un poulailler, un Coq fait régner sa loi sur ses trois Poulettes. Jusqu'à ce qu'une nuit, un certain Renard se faufile dans la basse-cour !De là s'enchaînent les ruses et les sérénades pour attirer la Blonde, la Brune et la Rousse sur le balcon. Le Renard parviendra-t-il à ses fins ? Auteur : Slawomir Mrozek – Traduction : Laurence Dyevre Mise en scène : Cécile Duflot Distribution : Anaïs Alizon, Matthieu Desquilbet, Victoria Dos Santos, Iris Frenzel, Tom Van Maerrem Durée : 55 mn Affiche : Perrine Podgorski La Sérénade ESSAION – SALLE THEATRE PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris 27.5

