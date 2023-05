Ego-système – Théâtre de l’Essaïon, Paris ESSAION – SALLE THEATRE, 28 avril 2023, PARIS.

Ego-système – Théâtre de l’Essaïon, Paris ESSAION – SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-04-28 à 19:15 (2023-04-28 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

ESSAION THEATRE présente ce spectacle Une œuvre de théâtre musical totalement a cappella, un récit psychédélique décortiquant notre société, ses doutes et ses contradictions. Alban, trentenaire célibataire idéaliste et en transition professionnelle, est en pleine crise existentielle. Une soirée arrosée, des amis, quelques ingrédients inhabituels, et le voilà parti pour son « pays des merveilles » à lui : le musée de son existence… Écriture et composition:Raphaël CALLANDREAU Mise en scène :Nicolas GUILLEMINOT Avec:Adrien BIRY-VICENTE, Marie GLORIEUX, Vincent GILLIERON, Cloé HORRY ou Jeanne JEROSME Chorégraphie :Johan NUS Lumières : Patricia LUIS-RAVELO Costumes : Julien SANDER Photos : Alejandro GUERRERO et Jean-Paul LOYER Durée: 70 mn Extraits de presse: TTT – Captivant, ce tourbillon dans lequel le jeu des corps invente l’espace est tour à tour touchant et drolatique. A cappella, les quatre interprètes ricochent d’un personnage à l’autre avec adresse, dans une harmonie rythmée follement moderne. Télérama Un concept unique, brillant et atypique qui ne vous lâchera pas jusqu’à la dernière note. MUSICAL AVENUE Un équilibre parfait qui entrelace les lignes mélodiques de chacun de manière harmonieuse.Arts-Chipels Parti sacrément culotté que cette pièce musicale a cappella, écrite par Raphaël Callandreau… un vrai plaisir de théâtre musical, éloigné des standards du genre ! Regard en coulisse Une pièce inattendue autant que montée de main de maître… Holybuzz Un spectacle enchanteur. Vivre FM Ego-Système est servi par une énergie communicative, une palette de jeu variée, une performance vocale magnifique, et la pluridisciplinarité des interprètes.Culture Tops Une véritable performance tant leur synchronisme et l’accord de leurs voix sont parfaits. Un spectacle tonique à ne pas manquer. Spectacles selection Tout est dit avec une infinie légèreté… Un subtil condensé de la richesse du théâtre musical a capella. Starter Un spectacle original, a cappella, très mélodieux, avec des artistes de grand talent !!!Sorties à Paris Le Saviez-vous ? La pièce vient de recevoir 7 nominations pour les Trophées de la Comédie Musicale 2023 : Meilleure comédie musicale Meilleure mise en scène pour Nicolas Guilleminot Meilleur livret pour Raphaël Callandreau Meilleure partition pour Raphaël Callandreau Premier rôle féminin pour Cloé Horry Premier rôle masculin pour Adrien Biry-Vicente Premier rôle masculin pour Vincent Gilliéron Ego-système Le musée de votre éxistence

ESSAION – SALLE THEATRE PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris

