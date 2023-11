Les Gloops en Fêtes ! ESSAION – SALLE CABARET, 20 décembre 2023, PARIS.

Les Gloops en Fêtes ! ESSAION – SALLE CABARET. Un spectacle à la date du 2023-12-20 à 14:20 (2023-12-13 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

3 chanteurs/musiciens/bruiteurs vous entraînent dans un tourbillon musical, joyeux et fantaisiste pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Pour la 5eme année consécutive, venez retrouver nos 3 complices!Avec les Gloops en concert, les enfants redécouvrent avec ravissement leurs comptines, cuisinées à la sauce country, reggae, funk et bien d’autres encore.Le concert sera parsemé de petites surprises spéciales fêtes de fin d’année ! Participation assurée, délire garanti !Concert, spectacle familialDurée: 1HA partir de 3 ansAuteurs: Les GloopsAvec: Danielle Carton, Xavier Vilsek, Guillaume Nocture, en alternance avec, Jérôme SétianMise en scène: jean-Philippe Azéma Presse: «Ambiance festive et fantaisiste, petits et grands trouvent leur bonheur et se laissent aisément emporter, des fourmis dans les pieds et l’envie de bouger et d’applaudir. Les Gloops en concert , un spectacle à découvrir en famille. Vous en sortirez, les oreilles comblées et des chansons plein la tête» Le Monde «Ils ont « la patate » ces trois sympathiques chanteurs/musiciens/bruiteurs .En deux minutes, ils nous entraînent dans un tourbillon musical, joyeux et fantaisiste?! Un vrai divertissement pour toute la famille d’où l’on ressort avec la pêche?! (4 coeurs)» La Muse «Courez-y, vous allez vraiment vous éclater!» Vivant Mag Les GlOOps

ESSAION – SALLE CABARET PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris

