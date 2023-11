Novecento Pianiste ESSAION – SALLE CABARET, 14 novembre 2023, PARIS.

ESSAION présente NOVECENTO, récit-jazz : un vrai dialogue entre texte et musique, pour une histoire sublime, de vie, d'amitié et d'art. NOVECENTO est l'histoire de ce bébé abandonné sur un paquebot en 1900 : il deviendra le plus grand pianiste jouant sur l'Océan, et ne descendra jamais à terre. C'est le voyage d'une vie, une traversée du XXe siècle et de tous ses migrants européens vers l'Amérique, c'est aussi l'épopée du jazz. Auteur : Alessandro BARICCO, traduction Françoise BRUN Mise en scène : Pascal GUIN Distribution : Pascal GUIN et Christofer BJURSTRÖM Durée : 90 mn Extraits de presse : Eternité, instant ! Dans la belle cave de l'Essaïon, Pascal GUIN et Christofer BJURSTRÖM convient le public à un impressionnant et envoûtant voyage musical. Le Monde libertaire Un récit d'une humanité bouleversante, dans une adaptation audacieuse. J.L Jeener RADIO Notre Dame Morceau de bravoure pour comédien, Pascal Guin. Epoustouflantes compositions originales de Christofer Bjurström. Ils officient dans une parfaite synergie pour ce bouleversant voyage dans une belle scénographie lumineuse. Excellentissime. Froggy's delight Cette pièce est une trinité parfaite de poésie, de jeux virtuoses des comédiens et enfin de notes du pianiste Christofer Bjurström.Le talent et la complicité de Pascal Guin et Christofer Bjurström transforment la petite scène de l'Essaïon en majestueux Virginian. A découvrir absolument. Filles de Paname Au piano, C. BJURSTRÖM, renversant dans ses compositions, fait de chaque note un choc dans nos oreilles, nos cœurs et nos corps. Au texte, P. GUIN est excellent, contrasté, immergé jusqu'aux yeux dans l'histoire, en profonde résonance avec elle..Sorties de Secours

ESSAION – SALLE CABARET PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris

