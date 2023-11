Jean, Une Vie de la Fontaine ESSAION – SALLE CABARET, 11 novembre 2023, PARIS.

Jean, Une Vie de la Fontaine ESSAION – SALLE CABARET. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 19:15 (2023-11-09 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

La Fontaine vous raconte sa vie de poète et de libertin, qu’il dispensa en deux parts : « L’une à dormir et l’autre à ne rien faire. » Dans un jeu de miroir, Contes et fables reflètent les l’existence de cet incorrigible rêveur, qui, passant constamment de la profondeur à la légèreté, dispensa son temps en deux parts : « L’une à dormir et l’autre à ne rien faire » Auteur : Thierry Jahn D’après la vie et l’œuvre de Jean de La Fontaine Mise en scène : THIERRY JAHN Distribution : MEAGHAN DENDRAËL, THIERRY JAHN, HERVÉ JOUVAL Durée : 70 mn Extraits de presse : Il s’agit d’une mise en miroir, avec les épisodes marquants de la vie de l’auteur, au sein d’un décor réduit au minimum mais pertinent, mais avec une mise en scène géniale, en symbiose chronologique, avec tout un parcours de vie -L’Union 23/03/2022 Thierry Jahn Thierry Jahn

Votre billet est ici

ESSAION – SALLE CABARET PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris

27.5

EUR27.5.

