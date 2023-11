Les Funambules – Elles – Théâtre Essaion, Paris ESSAION – SALLE CABARET Catégorie d’Évènement: Paris Les Funambules – Elles – Théâtre Essaion, Paris ESSAION – SALLE CABARET, 10 novembre 2023, PARIS. Les Funambules – Elles – Théâtre Essaion, Paris ESSAION – SALLE CABARET. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 21:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. La parole est libérée, écoutons-la. Les Funambules sont un collectif d’artistes uni.e.s pour lutter contre les discriminations à travers la création de chansons originales. Après le succès de leur projet contre l’homophobie, les Funambules reviennent avec leur nouveau projet ELLES pour faire entendre la voix des femmes. Auteur : Les Funambules Mise en scène :Stéphane Corbin, assisté de Valentin Lacouture Distribution : Marion Préïté, Nouritza Emmanuelian, Iona Cartier ou Camille Nicolas, Marie-Anne Favreau, Alix Löffler, Stéphane Corbin Durée : 90 mn Extraits de presse : « Une belle initiative solidaire » France Bleu 14/01/2022 « Une grande diversité de tons » France 308/03/2022 « Comme une main tendue vers nous toutes » Télé 7 Jours24/01/2022 « Une soirée inoubliable » Musical Avenue 21/02/2022 « ELLES dénonce des injustices dans une insoutenable légèreté de lettres » Le Parisien 15/01/2022 Votre billet est ici ESSAION – SALLE CABARET PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris 27.5

