Tout Va Bien – Essaion Théâtre – Paris ESSAION – SALLE CABARET. Un spectacle à la date du 2023-11-08 à 19:00. Tarif : 22.0 euros.

Le Spleen, ça sert à faire des poèmes, c’est tout. Aujourd’hui, Victor fête ses trente ans. Pourtant en harmonie avec son existence, il se retrouve subitement confronté au désenchantement du monde. Le jour de son anniversaire, le voilà égaré au coeur d’une société dystopique dans laquelle il est nécessaire d’avoir un problème pour exister*. Désormais adulte, il est condamné à trouver une faille dans son système, sous peine de n’avoir plus rien à raconter et disparaître. À la manière de Candide, ce dernier va entamer un voyage initiatique à travers ses souvenirs et ses croyances, pour tenter de s’accorder à la morosité ambiante et ne pas devenir invisible aux yeux des autres. Seulement, lorsque tout va bien, devenir pessimiste s’avère être une mission quasi impossible… Tout va bien est un seul-en-scène étonnant et poétique qui prend la forme du conte philosophique. À l’heure où l’Homme cherche inlassablement son équilibre, Tout va bien jette un regard drôle et cynique sur notre incapacité à être heureux. *Toute ressemblance avec notre société actuelle serait purement fortuite… Durée: 1H10 Auteurs et Mise en scène : Victor Duez et Nicolas Depye Avec : Victor Duez Tout Va Bien

ESSAION – SALLE CABARET PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris

