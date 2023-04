Stormy Weather ESSAION – SALLE CABARET PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Stormy Weather ESSAION – SALLE CABARET, 18 mai 2023, PARIS. Stormy Weather ESSAION – SALLE CABARET. Un spectacle à la date du 2023-05-18 à 21:15 (2023-05-18 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. ESSAION THEATRE présente ce spectacle Le jazz sport de combat ? Tout dialogue peut générer du conflit. Le temps va virer à l’orage pour ce trio. Une ode à l’improvisation musicale. Trois musiciens de jazz se réunissent pour une répétition. Des conflits musicaux puis humains se déclarent entre le pianiste et le saxophoniste. Le contrebassiste tente de temporiser tout en gérant une crise à distance avec sa femme. Les liens professionnels et amicaux du trio sont mis à mal.TOUT PUBLIC – A partir de 16 ans Auteur : Thierry Delair Mise en scène : Svetlana de Cayron Distribution : Jean-Baptiste Artigas (pianiste), Renaud Cathelineau (contrebassiste), Benjamin Petit (saxophoniste) Durée : 80 mn Stormy Weather Votre billet est ici ESSAION – SALLE CABARET PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris 27.5

EUR27.5. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu ESSAION - SALLE CABARET Adresse 6, RUE PIERRE-AU-LARD Ville PARIS Departement Paris Tarif 27.5 27.5 Lieu Ville ESSAION - SALLE CABARET PARIS

ESSAION - SALLE CABARET PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stormy Weather ESSAION – SALLE CABARET 2023-05-18 was last modified: by Stormy Weather ESSAION – SALLE CABARET ESSAION - SALLE CABARET 18 mai 2023 ESSAION - SALLE CABARET PARIS

PARIS Paris