Thebadweeds – Rocio Berenguer – Espace Cardin, Paris ESPACE PIERRE CARDIN – STUDIO. Un spectacle à la date du 2023-05-05 à 19:00 (2023-05-05 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

THEBADWEEDSRocio BerenguerMi-humaines, mi-végétales, des créatures loufoques chantent, slament et dansent le post-anthropocène. Rocio Berenguer est une artiste universelle qui projette l’humanité dans un monde trans-espèces, entre réalité et fiction. On n’y distingue plus entre les genres, ni entre nature et technologie, entre le concert comme grand rituel collectif et le spectacle de danse, de théâtre, de poésie… Ni entre bons esprits et « mauvaises herbes ». Au contraire, on s’amuse ensemble en faisant fleurir un nouveau monde non anthropocentrique, peuplé d’attendrissants « smart-champignons », poilus à merveille. Rocio Berenguer Rocio Berenguer

ESPACE PIERRE CARDIN – STUDIO PARIS 1, avenue Gabriel Paris

24.2

EUR24.2.

