ROMEO ET JULIETTE – Espace Paris Plaine – Paris

Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 15:00. Tarif : 10.0 à 13.0 euros.

A Vérone, les familles Capulet et Montaigu se vouent une haine ancestrale, s'affrontant dans les rues à la moindre occasion. Jusqu'au jour où, lors d'un bal, Roméo, le fils Montaigu, rencontre Juliette, la fille Capulet. Les deux adolescents tombent follement amoureux l'un de l'autre. Mariés en secret, ils espèrent réconcilier par cette union, leurs parents. Mais un drame vient briser tous leurs espoirs…

Le texte, magnifique, puissant et se suffisant à lui-même, est réduit à l'essentiel. Très visuelle, la pièce est émaillée de danse, de musique (celle de Prokofiev, interprétée à l'accordéon), de pantomimes, combats burlesques, escrimes… Un spectale riche, coloré, joyeux mais aussi grave et chargé d'émotions.

ESPACE PARIS PLAINE
13, rue du Général Guillaumat
Paris

