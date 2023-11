Fables de Marie de France ESPACE PARIS PLAINE, 20 janvier 2024, PARIS.

Fables de Marie de France ESPACE PARIS PLAINE. Un spectacle à la date du 2024-01-20 à 15:00 (2024-01-17 au ). Tarif : 10.0 à 13.0 euros.

500 ans avant Jean de la Fontaine, la poétesse Marie de France écrit de magnifiques fables animalières inspirées d’Esope, ou puisant dans la littérature arabe et celtique. Ce spectacle vous invite à plonger dans la forêt de Brocéliande, en compagnie d’un lutin troubadour et d’une harpiste, qui redonneront vie au « Corbeau et au renard », à la « Cigale et la fourmi », au « Loup et l’agneau »… sous la plume vive et pleine d’humour de la première fabuliste française. Un livre géant vous fera voyager en mots et en musique dans l’antre d’un dragon, le marécage d’un moulin ou encore la grotte d’un loup, afin de découvrir ces leçons de vie drôles, mordantes, parfois féroces, qui apparaissent comme l’une des plus belles réussites poétiques du XIIe siècle. Fables de Marie de France

ESPACE PARIS PLAINE PARIS 13, rue du Général Guillaumat Paris

