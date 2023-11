Jazz Noisette ESPACE PARIS PLAINE, 26 novembre 2023, PARIS.

Noël approche… Clara a grandi et revit cette extraordinaire nuit de Noël où elle a reçu en cadeau un petit soldat de bois, avec une grande bouche qui sert de casse-noisette. Les personnages sont toujours là mais la musique de jazz les révèle autrement… l’oncle mystérieux, le Casse-Noisette, le roi des souris, la fée dragée… Quant au voyage au pays des friandises, il devient un tourbillon d’ambiances évocatrices du monde entier : le prince Chocolat d’Espagne, la danse du café arabe, celle du du thé chinois, des bonbons russes, de Madame Gingembre et de ses mirlitons, sans oublier la célèbre danse des fleurs. Dans cet itinéraire aux confins du merveilleux, petits et grands s’ouvrent de façon ludique au jazz et à la richesse de timbres des instruments de l’orchestre. Jazz Noisette

ESPACE PARIS PLAINE PARIS 13, rue du Général Guillaumat Paris

