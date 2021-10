Paris Espace Cinko Paris Paris Atelier d’etegami (Cartes peintes) Espace Cinko Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier d’etegami (Cartes peintes) Espace Cinko Paris, 19 novembre 2021 16:30, Paris. Vendredi 19 novembre, 16h30 Sur place Sur inscription 20 euros pigmentsetarts@yahoo.fr L’E-tegami, « image-message », est une carte illustrée d’un motif peint, de saison ou du quotidien, accompagné d’un message manuscrit et signée à l’aide d’un hanko (sceau). L’E-tegami, « image-message », est une carte illustrée d’un motif peint, de saison ou du quotidien, accompagné d’un message manuscrit et signée à l’aide d’un hanko (sceau).

Fondé dans les années 70 par Kunio Koike, ce mouvement artistique s’oppose aux codes des pratiques artistiques traditionnelles. En inventant de nouvelles règles, qui sont plutôt des « non-règles », l’E-tegami nous incite à renouer avec notre regard d’enfant et à s’autoriser aussi la maladresse.

Au cours de cet atelier, après avoir effectué “l’exercice des lignes maladroites”, les participants réaliseront une carte E-tegami à illustrer d’un motif au choix (modèles proposés) à l’encre noire sumi et à la gouache qu’ils accompagneront d’un message.

Coût de l’atelier: 20 euros

Réservation: pigmentsetarts@yahoo.fr

L’animatrice: Valérie Eguchi est artiste peintre spécialisée dans la peinture traditionnelle japonaise, nihonga et E-tegami.

https://valerie-eguchi.fr/ Espace Cinko Paris 12-18 Passage Choiseul 75002 Paris 75001 Paris Quartier du Palais Royal vendredi 19 novembre – 16h30 à 18h30

vendredi 19 novembre – 16h30 à 18h30