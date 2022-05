4ème congrès Innovation en Éducation Espace Charenton, 24 octobre 2020 08:00, Paris.

Congrès Innovation en Éducation

La crise actuelle force de manière plus pressante à nous interroger sur le monde de demain, ainsi que sur l’école de demain : à quoi ressemblera l’éducation dans le futur ? Et surtout, à quoi voulons-nous que l’éducation ressemble dans le futur ? En termes de lieux d’apprentissage, en termes de disciplines à aborder, en termes de manières d’apprendre…

Le 4ème congrès Innovation en Éducation se tiendra pour la première fois à Paris les 24 et 25 octobre dans l’espace Charenton.

Nouveauté cette année ! Pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer, le congrès sera retransmis en direct les deux jours sur internet ! De quoi suivre le congrès tranquillement depuis votre canapé et à tarif avantageux :+) Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, on vous offre le pack des conférences après le congrès !

Tout part de l’éducation. C’est la seule conviction qui nous anime, et celle qui a donné naissance au Congrès Innovation en éducation. En effet, il nous paraît primordial de nous réunir afin de repenser ensemble le monde de demain. Et la période que nous vivons actuellement nous motive encore plus, pour que le plus grand nombre accède à ces informations positives : Car oui, les solutions existent !

Les conditions sanitaires seront aménagées en fonction des dispositions légales en vigueur à l’automne et s’exerceront dans le strict respect des décisions administratives.

L’événement est bien maintenu, et nos conférenciers seront bien présents pour que l’on passe un week-end magique, comme chaque année ! Certes, nous éviterons les câlins, mais cela ne nous empêchera de repartir rechargés à bloc !

Pour votre confort, sachez que l’espace Charenton est totalement équipé pour le respect des gestes barrières et possède un agrément de la mairie de Paris pour exercer sont activité dans ce contexte : gel hydroalcoolique à disposition, port du masque obligatoire durant les déplacements, et nouveauté que nous avons mis en place pour que vous profitiez des conférences sereinement : une chaise sur deux sera laissée vide.

LES THÈMES DU 4ÈME CONGRÈS INNOVATION EN ÉDUCATION

Débat de samedi matin: Oui au bonheur à l’école ! Solutions et cas pratiques. En compagnie d’Alexandre Jost (fondateur de la fabrique Spinoza), Ilona Boniwell (professeure en psychologie et professeure associée à HEC Paris), Marie-Jeanne Trouchaud (psychothérapeute, auteure, conférencière, co-fondatrice de l’association SEVE) animé par Julien Peron.

Sophie Rabhi (directrice de La Ferme des enfants) : Comprendre l’enfant pour prendre soin de la nature humaine

Philippe Nicolas (professeur des écoles et auteur) : Éduquer au réel, être auteur de sa vie, acteur de terrain

André Stern (conférencier et auteur) : L’enthousiasme donne des ailes

Arno Stern (chercheur et pédagogue) : Le jeu de peindre

Sandra Meunier (Art-thérapeute et conférencière) : Conférence-spectacle interactive – Ré enchantons l’école, osons le bonheur !

Jonathan Lehmann (auteur, conférencier, il étudie la science du bonheur) : Les Antisèches du Bonheur : Habitudes et principes qui transforment notre mental tyrannique en outil de bonheur

Leslie Coutterand (conférencière, ancienne actrice, elle explore l’impact du conditionnement de la société) : Redéfinir le succès dans un monde qui a besoin de nous

Isabelle Peloux (professeure des écoles, elle dirige l’école privée les Amanins) : Co-éduquer: comment coopérer entre enseignants et parents pour faire grandir l’enfant vers le meilleur de ce qu’il est?

Rébecca Sfedj (coach, conférencière et auteure) : Créer sa vocation pour faire de son travail une source d’épanouissement et d’engagement

Filliozat (psychothérapeute, conférencière et auteure) et Virginie Limousin (coach parental et thérapeute par le jeu) : Il n’y a pas de parent parfait

Débat du dimanche matin: Pédagogies et innovations en éducation : Comment les intégrer dans le système scolaire ? En compagnie de Caroline Sost (directrice de l’école Living School), Laure Reynaud (enseignante pendant 17 ans au primaire et secondaire. Elle a cofondé ScholaVie), Anne-Marie Gaignard (pédagogue, formatrice, auteure et conférencière) animé par Julien Peron.

Projection du film “C’est quoi le bonheur pour vous?” samedi 24 octobre 21h15 dans la salle du congrès en présence du réalisateur Julien Peron

L’éducation est une priorité pour changer le monde, alors, venez nombreux !

Espace Charenton 327 Rue de Charenton, 75012 Paris 75012 Paris Paris 12e Arrondissement Paris

samedi 24 octobre 2020 – 08h00 à 22h30

dimanche 25 octobre 2020 – 08h00 à 19h30