Mary Said What she Said – R.Wilson / I.Huppert / D.Pinckney / L.Einaudi – ESpace Cardin, Paris ESPACE CARDIN, 6 mai 2023, PARIS.

MARY SAID WHAT SHE SAIDR. Wilson/I. Huppert D. Pinckney/L. EinaudiDans la forêt des souvenirs, la glaciation de la mort qui est pour demain, elle n’oublie jamais qu’elle est reine. Elle, Mary Stuart, reine d’Écosse. Elle, Isabelle Huppert, actrice iconique du théâtre de Robert Wilson, hiératique et vibrante. Funambule de l’art du contrepoint, elle défie l’espace vide, sous des lueurs d’aubes et de nuits. Sertie dans de vastes paysages musicaux et une robe corsetée, elle éveille en un miroitement de rythmes, lignes et intonations ce drame ancien où s’affrontent Amour, Pouvoir et Mort; France, Écosse, Angleterre… Mise En Scène, Décors & Lumières Robert Wilson Avec Isabelle Huppert Texte Darryl Pinckney Musique Ludovico EinaudiDurée : 1h30 Mary Said What she Said (avec I.Huppert) Isabelle Huppert

ESPACE CARDIN PARIS 1, avenue Gabriel Paris

