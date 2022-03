Vents d’Est Espace Bernanos Paris Catégorie d’évènement: Paris

Vents d’Est Espace Bernanos, 16 mars 2022 12:00, Paris. Mercredi 16 mars, 12h00 Sur place 8€ https://espace-bernanos.com/event/pause-musicale-24/?event_date=2022-03-16 Duo violoncelle/piano Tristan Bourget, violoncelliste, et Jérémy Gohier, pianiste, vous proposent Un véritable voyage vers des paysages sonores teintés de lyrisme, mais aussi d’ironie et d’humour qui captivera aussi bien petits et grands. PROGRAMME

Milosz Magin 2 vocalises (1985)

Sergueï Prokofiev Sonate op 119 (1951)

Dimitri Chostakovitch Sonate op 40 (1934) Espace Bernanos 4 rue du Havre 75009 Paris 75009 Paris Quartier de la Chaussée-d’Antin mercredi 16 mars – 12h00 à 13h30

