REDUIRE LE STRESS par la PLEINE CONSCIENCE – Programme MBSR du Jeudi AM Espace Beauregard PARIS 75003, 27 janvier 2022 14:00, Paris. 27 janvier – 20 mars 2022 Sur place Sur inscription espacebeauregard75@yahoo.fr, http://pleineconscience75.com Ce programme MBSR peut répondre à votre besoin : apprendre la Méditation Pleine Conscience et Réduire le stress par la Pleine Conscience 75003.- 24 janv-24 mars 2022 : Jeudi 14h-16h30 – Programme intensif MBSR Méditation Pleine Conscience (8 séances 2h30 + 1 journée). Réduction du Stress par la Pleine Conscience : une expérience enseignante pour transformer sa relation au stress et apprendre les bases, fondements et état d’esprit de la Méditation Pleine Conscience MBSR. Des cours Découverte sont proposés avant de s’engager. Christiane Beaugé est Enseignante du Programme MBSR “Réduction du Stress basée sur la Pleine Conscience” Consulter le site pour plus de détails. Adressez un mail pour se renseigner et s’inscrire. Espace Beauregard PARIS 75003 Rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers jeudi 27 janvier 2022 – 14h00 à 16h30

jeudi 3 février 2022 – 14h00 à 16h30

jeudi 10 février 2022 – 14h00 à 16h30

jeudi 17 février 2022 – 14h00 à 16h30

jeudi 24 février 2022 – 14h00 à 16h30

jeudi 10 mars 2022 – 14h00 à 16h30

jeudi 17 mars 2022 – 14h00 à 16h30

dimanche 20 mars 2022 – 10h00 à 17h00

