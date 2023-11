Il Faut Rendre à Césaire EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO Catégorie d’Évènement: Paris Il Faut Rendre à Césaire EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO, 18 mai 2024, PARIS. Il Faut Rendre à Césaire EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO. Un spectacle à la date du 2024-05-18 à 21:00 (2024-05-16 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. THEATRE DE L’EPEE DE BOIS présente D’une fâcheuse actualité, d’une brûlante urgence, écrit en 1955 dans un contexte qu’on aurait souhaité révolu aujourd’hui, ce texte lyrique et poétique, est une réflexion sur l’histoire scandée aux rythmes africains pour retrouver l’enthousiasme, la colère de Césaire, et nourrir nos débats sociétaux. Aimé Césaire, Yannick Louis, Djamila Zeghbab Aimé Césaire, Yannick Louis, Djamila Zeghbab Votre billet est ici EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO PARIS Route du champs de manoeuvre Paris 24.2

EUR24.2. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu EPEE DE BOIS - SALLE STUDIO Adresse Route du champs de manoeuvre Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville EPEE DE BOIS - SALLE STUDIO latitude longitude 48.83466679610524;2.4489622966455102

EPEE DE BOIS - SALLE STUDIO PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/