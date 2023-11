Lettres à un Jeune Poète EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO, 17 mars 2024, PARIS.

Lettres à un Jeune Poète EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO. Un spectacle à la date du 2024-03-17 à 16:30. Tarif : 24.2 euros.

Un parcours aux sources de la création. En conseillant un jeune poète en 1903, Rainer-Maria Rilke a écrit un monument de philosophie, un manuel spirituel qui peut nous guider, nous aussi, sur le chemin de la création et de l’existence. L’immense poète que deviendra Rilke n’a que 28 ans quand il commence à répondre à Franz Kappus, 20 ans, poète en herbe et cadet à l’école militaire que Rilke avait désertée quelques années plus tôt. Rilke lui enverra dix lettres en cinq ans depuis Paris où il est secrétaire de Rodin, la Suède, Rome, les alentours de Brême, où il ne cesse d’écrire. Dix petits traités de philosophie pratique, dix méditations sur la solitude, l’amour, la création, l’existence. Un manuel de vie accessible dans lequel chacun, de l’étudiant au plus sage, trouvera un terreau riche et nourricier pour fertiliser ou éclairer sa pensée. Auteur Rainer-Maria Rilke Adaptation Jean-Christophe Barbaud & Frédéric Schmitt Mise en scène Jean-Christophe Barbaud Interprétation Frédéric Schmitt Production Théâtre Odyssée Lettres à un Jeune Poète Lettres à un Jeune Poète

EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO PARIS

