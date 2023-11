Bartleby le Scribe EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO, 15 février 2024, PARIS.

Bartleby le Scribe EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO. Un spectacle à la date du 2024-02-15 à 21:00. Tarif : 24.2 euros.

« Je préfèrerais pas… » dit un jour l’employé modèle. Et du jour au lendemain, c’est toute la machine qui s’enraye, comme si un petit grain de sable en grippait les rouages. « Je préfèrerais pas… » dit un jour Bartleby, … et c’est l’éternelle injonction à vivre qui est remise en cause. Bartleby le Scribe parle de l’altérité, la différence, le refus, l’acceptation, l’incompréhension, la compassion. Je suis toujours frappé, à l’issu d’une représentation, des interprétations toujours si différentes, qu’il inspire au public. Les uns citent Deleuze, les autres parlent d’autisme, de lutte contre le système, de révolution… Si nous pensons que chacun est libre de son interprétation, nous avons voulu voir avant tout la rencontre de deux esprits que tout devrait opposer et qui pourtant se cherchent tout au long de la pièce. Oui, l’histoire de ce scribe énigmatique s’achèvera dramatiquement, mais elle aura fait grandir ce personnage du Notaire par qui l’histoire nous est contée. Je ne sais pas vraiment, au fond, de quoi parle Bartleby le Scribe. Mais je sais ce qu’il provoque en moi : l’émotion et le désir d’aller vers l’autre. Tout ce que je cherche au théâtre. » Pierre Imbert juillet 2023. Herman Melville, Gerard Rouzier

EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO PARIS Route du champs de manoeuvre Paris

