En Scène Monsieur Guitry – Théâtre de l'Epée de Bois – Paris
EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO
9 février 2024, PARIS
2024-02-09 à 21:00
Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

« Le succès a été constant pour Sacha Guitry, durant vingt ans, le rendant insupportable aux critiques jaloux, qui lui reprochaient sa prétention, sa mégalomanie, sa misogynie… entre autres.Mais l'artiste est plus complexe que cela. Notre intention, pour cette création, est de découvrir qui était l'homme. Seul en scène, dans un décor épuré, nous entendons les réflexions de Sacha Guitry, ses passions, ses colères, ses envies…Au cinéma, on lui reproche de dévoiler les dessous du tournage ? Soit. Pour lui rendre hommage, grâce à une documentation fournie, nous proposons ici de dévoiler les dessous de sa vie privée, en passant une journée dans son intérieur, dans l'intimité de son quotidien.Afin de révéler la complexité d'un artiste en réalité méconnu, ses contradictions, sa vision du monde, sa philosophie de vie et… son humour. » Pierre Blain

