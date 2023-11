Islande Entre Ciel et Texte EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO, 23 novembre 2023, PARIS.

Islande Entre Ciel et Texte EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 21:00 (2023-11-23 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

THEATRE DE L’EPEE DE BOIS présente Islande entre Ciel et Texte est une immersion dans la fascinante littérature islandaise. 4 lectures-spectacles mis en musique interprétées sur scène, nous proposent de s’embarquer pendant une cinquantaine de minutes dans l’univers si particulier de Entre Ciel et terre de Jón Kalman Stefánsson pour une première lecture- spectacle, de Karitas – l’Esquisse d’un rêve de Kristín Marja Baldursdóttir pour une seconde, Le moindre des mondes de Sjón pour une troisième et dans La Géante dans une barque de pierre – Contes Islandais soit dans leur version adulte ou leur version jeune public pour la quatrième. Chaque lecture-spectacle est dotée d’une scénographie simple mais suggestive, d’éclairages spécifiques favorisant un climat d’intimité et d’écoute et d’une musique originale composée et interprétée sur scène par Christine Kotschi. A cette musicalité répond celle des mots lus par Bénédicte Jacquard. C’est à ces univers sonores nés de récits qui bien qu’écrits par des contemporains puisent tous leur histoire dans l’Islande de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle. Récits épiques – les sagas ne sont pas loin – où malgré la dureté de la vie en cette période sur cette île au Nord du Nord, des destinées s’inventent. Ici, comme au concert, on peut fermer les yeux, se laisser aller à ses récits. Nous donnerons deux lecture-spectacles chaque jour et le cycle intégral sur deux jours consécutifs. La bienvenue à ces 4 rendez-vous. Auteurs Jón Kalman Stefánsson, Kristín Marja Baldursdóttir, Sjón, et des contes collectés par Jón Árnason et Magnus GrímssonMise en scène Claude BoninAvec Bénédicte Jacquard Bénédicte Jacquard, Claude Bonin Bénédicte Jacquard, Claude Bonin

Votre billet est ici

EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO PARIS Route du champs de manoeuvre Paris

24.2

EUR

