Une Saison de Machettes EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE Catégorie d’Évènement: Paris Une Saison de Machettes EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE, 28 avril 2024, PARIS. Une Saison de Machettes EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE. Un spectacle à la date du 2024-04-28 à 16:30 (2024-04-25 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. THEATRE DE L’EPEE DE BOIS présente Dix copains rwandais, hutus, copains de classe, de matchs de foot, de travaux des champs. En trois mois, d’Avril à Juin 1994, ils ont massacré à la machette, « sans rien penser », tout ce que leur bourgade et les collines voisines comptaient de tutsis, près de cinquante mille, hommes, femmes, enfants, leurs « avoisinants », avec qui ils avaient aussi partagé bancs de classe, bancs d’église, soirées arrosées et matchs de foot. Auteur Récits recueillis par Jean Hatzfeld. Editions du Seuil. Paris 2003Mise en scène Dominique LurcelAvec Céline Bothorel Mathieu Desfemmes Yves Rousseau Tadié Tuéné Tadié Tuéné, Dominique Lurcel, Mathieu Desfemmes, Yves Rousseau Tadié Tuéné, Dominique Lurcel, Mathieu Desfemmes, Yves Rousseau Votre billet est ici EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE PARIS Route du champs de manoeuvre Paris 24.2

EUR24.2. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu EPEE DE BOIS - SALLE EN PIERRE Adresse Route du champs de manoeuvre Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville EPEE DE BOIS - SALLE EN PIERRE latitude longitude 48.83466679610524;2.4489622966455102

EPEE DE BOIS - SALLE EN PIERRE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/