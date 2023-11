Le Cimetière des Voitures EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE, 7 avril 2024, PARIS.

Le Cimetière des Voitures EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE. Un spectacle à la date du 2024-04-07 à 16:30 (2024-04-04 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

THEATRE DE L’EPEE DE BOIS présente Dans un monde sans femme et où la musique est interdite, une poignée d’individus survit dans un cimetière de voitures. Ils sont tous surveillés ou recherchés par une sorte de milice dont on ignore l’origine, et particulièrement l’un d’eux : Émanou, un musicien qui joue pour les pauvres. Mis en scène pour la première fois en France en 1966, mais ayant été interdit jusque-là, Le Cimetière des Voitures, a finalement été mis en scène en espagnol pour la première fois en 1977, deux ans après la mort de Franco.Le Cimetière des Voitures de Fernando Arrabal n’est pas à proprement une œuvre de théâtre au sens traditionnel mais plutôt un terrain de jeu, un champ d’investigation formidable pour le metteur en scène et les acteurs, parce qu’il propose moins un discours dramatique cohérent que des visions, une atmosphère et la possibilité d’une extrême théâtralité. Auteur Fernando ArrabalMise en scène Gil GalliotAvec Christophe Servas, Jérémy Lemaire, Frédéric Rubio, Clément Vieu, Florent Chauvet Fernando Arrabal, Gil Galliot Fernando Arrabal, Gil Galliot

EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE PARIS Route du champs de manoeuvre Paris

