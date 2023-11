La Mort d’Empedocle (Fragments) EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE, 9 février 2024, PARIS.

La Mort d’Empedocle (Fragments) EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE. Un spectacle à la date du 2024-02-09 à 21:00 (2024-02-06 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

THEATRE DE L’EPEE DE BOIS présente La vie et l’œuvre d’un poète ne se laissent limiter ni par l’espace ni par le temps, parce que leurs racines sont ailleurs. Elles ont bien pourtant, une genèse commune : elles se déroulent et se composent sur la terre et dans l’histoire, c’est-à-dire dans leur « actualité » et poursuivent leur existence dans les rapports qu’elles entretiennent avec leur « avenir »- avec le temps de ceux qu’elles interpellent au-delà de la mort. Parce qu’il sait voir la réalité sous tous ses aspects – la réalité de son temps comme celle au-delà du temps- Hölderlin est allé jusqu’au bout de ses forces pour la saisir dans sa totalité, dans sa plénitude. Confondue avec la vie même, son expérience en a fait éclater les limites et, transmuée en œuvre, elle peut devenir nôtre si nous savons entendre enfin le dialogue de l’Homme et de l’œuvre. Hölderlin André Alter – Édition Champ Vallon Auteur Johann-Christian-Friedrich HölderlinMise en scène Bernard Sobel en collaboration avec Michèle Raoul DavisAvec Julie Brochen, Marc Berman, Valentine Catzéflis, Laurent Charpentier, Claude Guyonnet, Matthieu Marie, Gilles Masson, Asil Raïs, et des élèves de la Thélème Théâtre Ecole : Yanis Costantini, Eva De Jesus Flecho, Eliana Frischer, Boris Gawlik, Eva Loriquet, Alexandre Ohanessian , Thibault Saint Louis, Mathild Schaller, Céline Squiban. Bernard Sobel, Marc Berman, Julien Brochen Bernard Sobel, Marc Berman, Julien Brochen

EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE PARIS Route du champs de manoeuvre Paris

24.2

EUR24.2.

