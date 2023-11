L’Enfant de Verre – Théâtre de l’Epée de Bois, Paris EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE, 7 décembre 2023, PARIS.

L’Enfant de Verre – Théâtre de l’Epée de Bois, Paris EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE. Un spectacle à la date du 2023-12-07 à 21:00 (2023-12-07 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

THEATRE DE L’EPEE DE BOIS présente Sur une falaise, se dresse le royaume de verre de la famille Kilvik.Hella, la fille aînée, nage dans la mer. Esther, la mère, prend soin de ses mésanges. Frederik, le père, pêche seul les poissons qu’il relâche perpétuellement. Liv, la cadette, danse en cachette. Nino, le fiancé d’Hella, s’occupe de tout et pour tout le monde. Pio, le souffleur de verre, répare sans fin. Anja, la grand-mère, attrape sans cesse les mains autour d’elle. Ecosystème énigmatique… La nuit où Liv brise sa mésange de verre, l’édifice des Kilvik, aussi lumineux qu’inquiétant, fragile que tranchant, se fissure… Entre réel et onirisme. Ici, tous les personnages entourés de mystère et de poésie vivent au quotidien dans une forme de déni. Par amour ? Par hyperprotection ? Par trop de bienveillance ? Par peur secrète ?Face à Liv, mue par un besoin de dire, un monde qui se tait vacille… Ce désir d’une fable poétique autour des silences familiaux est né d’une amitié entre le metteur en scène Alain Batis et l’autrice Léonore Confino, publiée aux éditions Actes Sud-Papiers. Il est le fruit de l’intérêt réciproque qu’il et elle portent à leurs parcours artistiques depuis 2005. Géraldine Martineau, autrice, metteuse en scène et comédienne les a rejoints pour enrichir l’aventure et collaborer à l’écriture. Portée par sept comédien.n.e.s, la création déroule sa partition libératrice convoquant théâtre, musique, chorégraphie. Auteurs Léonore Confino et Géraldine MartineauMise en scène Alain BatisAvec Sylvia Amato, Delphine Cogniard, Laurent Desponds, Anthony Davy, Julie Piednoir, Mathieu Saccucci, Blanche Sottou Alain Batis, Géraldine Martineau, Léonore Confino Alain Batis, Géraldine Martineau, Léonore Confino

Votre billet est ici

EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE PARIS Route du champs de manoeuvre Paris

24.2

EUR24.2.

