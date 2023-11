Ruy Blas – Théâtre Epée de Bois, Paris EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE, 18 novembre 2023, PARIS.

THEATRE DE L'EPEE DE BOIS présente Sur RUY BLAS, mélodrame parfait dans l'ancienne cour d'Espagne, nous mêlerons aux traditionnels piano et contrebasse, un accordéon, un violoncelle, saxophones et guitares, instruments aux tonalités proches de la voix humaine, et prompts à convoquer une émotion musicale narrative, un peu comme au cinéma… Auteur Victor HugoMise en scène Olivier MellorAvec Marie Laure Boggio, Emmanuel Bordier, Caroline Corme, François Decayeux, Marie-Laure Desbordes, Fred Egginton, Olivier Mellor, Rémi Pous et Stephen Szekely

