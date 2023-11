L’Avare – Théâtre de l’Epée Bois,Paris EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE, 10 novembre 2023, PARIS.

L’Avare – Théâtre de l’Epée Bois,Paris EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 21:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

THEATRE DE L’EPEE DE BOIS présente « Avec l’écriture et la mise en scène de Rabudôru, poupée d’amour (2020), j’ai initié un diptyque autour de l’argent, tant comme source de bonheur que de malheur pour le cercle intime et familial. Aujourd’hui, je poursuis cette réflexion avec une adaptation de L’Avare de Molière, en m’intéressant tout particulièrement aux conflits intergénérationnels de l’œuvre. (…) L’Avare est une pièce sur la mort, la jeunesse et l’argent. Molière y dépeint avec précisions, dérisions, excès, toute la folie d’un homme gagné par l’avarice. Cette comédie est une fable sociale sur l’ordre patriarcal, qui dénonce sa cruauté et la place réservée à la jeunesse. (…) Pour raconter cette fable, je m’appuierai sur une troupe. 9 comédien.ne.s et 2 techniciens partageront le plateau pour mettre en action et en vie cette machine théâtrale. Plusieurs générations seront réunies, les plus jeunes auront l’âge de leur rôle. Nous chercherons la sincérité et l’évidence de ce que disent les personnages sans se soucier de la vraisemblance et de l’imitation du réel. Je travaille depuis plusieurs années avec la majeure partie des comédien.ne.s présent.e.s sur ce projet, ensemble, nous avons développé des expérimentations entre théâtre et cinéma pendant la pandémie. Ensemble, nous avons élaboré et peaufiné plusieurs langages théâtraux. Nous avons dessiné les frontières de ce qui relève d’un jeu cinéma, intérieur et psychologique, d’un espace plus performatif propre à l’acteur au théâtre. » – Olivier Lopez, extrait de la note d’intention, janvier 2023 Auteur MolièreMise en scène Olivier LopezAvec Olivier Broche, Stéphane Fauvel, Gabriel Gillotte, Romain Guilbert, Marine Huet, Noa Landon, Olivier Lopez, Annie Pican et Margaux Vesque, Simon Ottavi L’Avare (Mise en scène Olivier Lopez) L’Avare (Mise en scène Olivier Lopez)

EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE PARIS Route du champs de manoeuvre Paris

24.2

EUR24.2.

