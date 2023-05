Résistance (s) – Théâtre de l’Epée de Bois, Paris EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris Résistance (s) – Théâtre de l’Epée de Bois, Paris EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE, 4 mai 2023, PARIS. Résistance (s) – Théâtre de l’Epée de Bois, Paris EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE. Un spectacle à la date du 2023-05-04 à 19:00 (2023-05-04 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. Résistance(s) conte l’histoire de deux jeunes filles – une allemande et une française – confrontées à la dictature nazie. Sophie Scholl milite secrètement à Munich au sein du mouvement «La Rose Blanche» fondé par son frère et un de ses amis étudiants. En Picardie, la jeune Française, fille de cheminot qui participe aux sabotages organisés contre l’occupant, cache une amie juive. Nous sommes en 1943. Sophie s’apprête à prendre un train pour aller distribuer ses tracts politiques à Stuttgart. Très loin de chez elle, à l’Est, l’autre jeune fille sort d’un train. Elle a désormais un numéro sur le bras. Un mot les réunit : résistance. Représentation en allemand le samedi à 19h Avec : Anna Maceda, Agathe Heildelberger, Alex Gangl, Marcel Korenhof, Lili Markov, Charles Morillon ou Mickaël Winum, Alexia Krioucoff ou Marie Recours, Clément Bertrand, Raphaël Plockyn Résistance (s) Votre billet est ici EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE PARIS Route du champs de manoeuvre Paris 24.2

