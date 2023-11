Artaud-Passion EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS Catégorie d’Évènement: Paris Artaud-Passion EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS, 22 février 2024, PARIS. Artaud-Passion EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS. Un spectacle à la date du 2024-02-22 à 19:00 (2024-02-22 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. THEATRE DE L’EPEE DE BOIS présente L’histoire est librement inspirée de la rencontre de la jeune Florence Loeb, fille du galeriste Pierre Loeb avec le poète Antonin Artaud après ses neuf années d’internement. La mise en scène est comme le point de départ d’une création qui puise sa force dans le direct, nourrie de poésie, de mots, d’images, de sons, qui touchent à la façon d’électrochocs. Le spectateur est immergé dans un univers d’expérimentation poétique à la manière d’un rêve qui se vit sans fin, un monde où la folie éclate un temps donné, celui de la représentation. Patrice Trigano, William Mesguich Patrice Trigano, William Mesguich Votre billet est ici EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS PARIS Route du champs de manoeuvre Paris 24.2

Catégorie d'Évènement: Paris
EPEE DE BOIS - SALLE EN BOIS
Route du champs de manoeuvre
PARIS

