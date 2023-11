Créanciers EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS, 11 novembre 2023, PARIS.

Créanciers EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 19:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

THEATRE DE L’EPEE DE BOIS présente CREANCIERS : Eté 1888, Strindberg et sa femme Siri von Essen, louent des chambres pour leurs vacances au Danemark dans un château appartenant à une comtesse. Celle-ci a confié la gestion du domaine à un jeune et beau bohémien. De cette simple anecdote va découler deux œuvres majeures de Strindberg : Mademoiselle Julie et Créanciers. En effet, c’est là, dans cette ambiance particulière que Strindberg va écrire Créanciers d’une traite, en seulement quinze jours. Un véritable thriller psychologique dans une écriture qu’il définira « d’automatique », quasiment sans y apporter de correction. Fou de jalousie, en plein tourment amoureux, il est convaincu que sa femme le trompe avec ce bohémien. Il va alors régler ses comptes, extérioriser toute sa jalousie et sa souffrance dans le texte de cette pièce. Plus rien ne va dans son couple. C’est donc l’art qui devra le sauver ! Dans Créanciers, il est question d’une ronde amoureuse et destructrice entre trois êtres : deux hommes (Gustav et Adolph) et une femme (Tekla) au centre des deux. Le personnage féminin ne vibre que dans ses désirs, c’est ce qui la rend de loin la plus lumineuse des trois. Une « Marylin » qui connaîtra aussi son heure tragique à la fin. Il s’agit de restituer au plus vif le rapport de force et de destruction que nous présente la pièce de Strindberg. Le centre, c’est cette lutte amoureuse menée par ces trois solitudes, chacun deviendra à tour de rôle le créancier de l’autre mais tous perdront finalement la partie. Tous trois pris au piège des rapports fusionnels où passion et haine seront les deux faces d’une même médaille. Philippe Calvario August Strindberg, Philippe Calvario, Benjamin Baroche, Julie Debazac August Strindberg, Philippe Calvario, Benjamin Baroche, Julie Debazac

EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS PARIS Route du champs de manoeuvre Paris

