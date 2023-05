Casse EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS, 22 juin 2023, PARIS.

Casse EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS. Un spectacle à la date du 2023-06-22 à 19:00 (2023-06-22 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

« Sans travail, toute vie pourrit. Mais sous un travail sans âme, la vie étouffe, et meurt. » Albert Camus Une ouvrière licenciée de Prodex, comprenant le licenciement inévitable de son mari de chez Sodecom, trouve dans son désespoir l’énergie folle d’organiser une rocambolesque supercherie…Quiproquos, rebondissements, personnages hauts en couleur, Cassé est un vaudeville noir hilarant et impitoyable. « Rémi De Vos est un des auteurs, si ce n’est l’auteur, qui a le plus travaillé la question du travail. Nous avons d’ailleurs assisté lors du festival d’Avignon 2019 à une rencontre sur cette thématique à l’occasion de laquelle plusieurs de ses pièces ont été lues. Nous réfléchissions alors déjà à un travail autour de l’œuvre de Rémi De Vos dans le traitement de sa thématique du travail. »Anne-Sophie Pathé – codirectrice artistique de la compagnie L’idée de créer un dyptique sur le travail autour des pièces Débrayage et Cassé de Rémi de Vos est née.Avec : Lina Cespedes, Henri Vatin, Anne-Sophie Pathé, Salvatore Caltabiano, Armand Eloi, Sébastien Lanz, Yves Sauton Casse

Votre billet est ici

EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS PARIS Route du champs de manoeuvre Paris

24.2

EUR24.2.

