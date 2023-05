Il, Elle, et Kolya et Olya EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS PARIS Catégorie d’Évènement: Paris Il, Elle, et Kolya et Olya EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS, 29 avril 2023, PARIS. Il, Elle, et Kolya et Olya EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 16:30 (2023-04-29 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. THEATRE DE L’EPEE DE BOIS présente ce spectacle Une histoire-tragifarce touchante sur la recherche de l’amour, sur la valeur qu’on lui donne et ce qu’il faut en retour.Spectacle en russe, surtitré en français AuteurD’après les travaux d’Ivan BounineMise en scèneKostya NovytskyiAvec Vsevolod Kovalenko et Vasilisa Denisova Il, Elle, et Kolya et Olya Votre billet est ici EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS PARIS Route du champs de manoeuvre Paris 24.2

