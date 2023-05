Moscou-Sur-Vodka EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS PARIS Catégorie d’Évènement: Paris Moscou-Sur-Vodka EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS, 29 avril 2023, PARIS. Moscou-Sur-Vodka EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 19:00 (2023-04-29 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. THEATRE DE L’EPEE DE BOIS présente ce spectacle Un voyage alcoolisé à travers la spirale du héros lyrique Venichka ; sur le pouvoir, l’effondrement des espoirs et – bien sûr – sur l’amour. Ces spectacles ont été au performance-au programme OFFdu festival d’Avignon 2022 Spectacle en russe, surtitré en français AuteurVenedikt ErofeïevMise en scèneKostya NovytskyiAvec Nataliya Buzko, Oleksandr Zhehalov et Kostya Novytskyi Moscou-Sur-Vodka Votre billet est ici EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS PARIS Route du champs de manoeuvre Paris 24.2

