Les émotions à travers l’art En visioconférence partout en France, 8 septembre 2021 15:30, Paris. Mercredi 8 septembre, 15h30 Sur place Inscription gratuite : accès pendant une semaine à tous les ateliers pour tester, puis abonnement proposé à 12€/mois avec la possibilité de partager son compte avec un proche ! https://generationkfe.liberfit.fr/portal/subscribe?f=410 Une conférence artistique d’exception sur la Joie vous attend mercredi ! Génération Visio Génération Visio est la première plateforme de visioconférences culturelles et de bien-être proposant 8 activités par semaine à partager avec un proche à distance ! Les émotions à travers l’art Après une formation en Histoire, Histoire de l’Art, et en Gestion des Institutions Culturelles, Isabelle a travaillé dans le secteur culturel puis au Musée des Monuments Français. En 2006 elle fonde La Clé de l’Atelier, qui propose des interventions d’éveil à l’art et des ateliers créatifs. Isabelle a créé pour Génération Visio une série de conférences intitulée « Les émotions à travers l’art » durant lesquelles elle nous propose de découvrir comment les artistes nous aident à mieux comprendre les émotions. Après une extraordinaire série de conférences autour de la Joie, Isabelle aborde de nouvelles émotions telles que la Peur. En visioconférence partout en France 75008 75008 Paris mercredi 8 septembre – 15h30 à 16h30

