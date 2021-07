Paris en place(s) – spectacles de danse dans le cadre de L’Hyper Festival Différents lieux à Paris, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris.

Paris en place(s) – spectacles de danse dans le cadre de L’Hyper Festival

du samedi 24 juillet au samedi 7 août à Différents lieux à Paris

Dans le cadre de _L’Hyper Festival_ de la Ville de Paris, la compagnie de danse en espace public Frichti Concept vous présente son projet **_Paris en place(s)_** : quatre représentations chorégraphiques des [_**Virgules Chorégraphiques**_](http://frichticoncept.net/index.php?page=virgules-choregraphiques) sur quatre places parisiennes. Dans ce spectacle, deux interprètes surgissent et s’approprient l’espace public à travers deux courtes propositions chorégraphiques. S’interrogeant sur leur rapport à l’autre et sur leur manière d’habiter le monde, les personnages nous emportent dans une œuvre poétique où l’intime se mêle au regard collectif. Ils circulent à travers les spectateurs dans un rapport franc et direct pour livrer des propositions in situ inspirées par les lieux investis. La narration se construit ainsi au fil du cheminement dans les espaces et dans la relation initiée avec le public. Mêlant écriture ciselée et improvisations dirigées, les _**Virgules Chorégraphiques**_ subliment les lieux du quotidien pour y apporter un regard neuf. RENDEZ-VOUS : * **Samedi 24 juillet à 18h** – place du Buisson Saint-Louis (75010) * **Jeudi 5 août à 18h** – place Robert Desnos (75010) * **Vendredi 6 août à 18h** – place Marcel Achard (75019) * **Samedi 7 août à 18h** – place Jean-Michel Basquiat (75013)

Entrée libre

dans le cadre de l’opération mon été ma région

