Paris En ligne Paris Webinaire Fab City Hub Voices En ligne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Webinaire Fab City Hub Voices En ligne, 8 septembre 2021 12:00, Paris. Mercredi 8 septembre, 12h00 Sur place Gratuit https://centrinno.eu/event/fab-city-hub-voices-zoe-romano-milan/ Participez à la série de webinaires : FAB CITY HUB VOICES. Des créateurs de #tierslieux de toute l’Europe engagent une conversation concrète et inspirée sur l’économie circulaire. Fab City Hub Voices, c’est une série de webinaires,dédiée à la création de #tierslieux créatifs et innovants à travers l’Europe, produite par le tiers-lieu Volumes Paris dans le cadre du projet européen Centrinno. A chaque nouvelle session sont conviés des acteurs impliqués concrètement dans les questions de #fabcity #economiecirculaire #fablab #reuse #smartcity #tierslieux. Pour cette nouvelle session seront invités :

>Zoe Romano : co-fondatrice de @WeMake.cc et actuellement en cours de création d’un nouveau lieu à Milan

>Mattia Ciurnelli : designer et spécialiste de la fabrication digitale CEO du #fablab SuperForma.

>Vicente Varella : designer industriel qui fabrique ses produits à partir de plastique recyclé. Un “Fab city hub” c’est quoi ?

Une sorte de #tierslieu, inspiré du mouvement “Fab City”, qui prône une ville intelligente et auto-suffisante. On y trouve des fab labs qui permettent notamment une production digitale relocalisée dans les centres mais pas seulement ! S’y concentrent surtout des actions qui ont pour point commun d’encourager une culture plus durable, une nouvelle façon de consommer grâce à l’économie circulaire. En ligne Paris Paris Paris mercredi 8 septembre – 12h00 à 13h30

Détails Heure : 12:00 - 13:30 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En ligne Adresse Paris Ville Paris lieuville En ligne Paris