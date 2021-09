Séance d’hypnose à 2 voix : La confiance en soi En ligne, 25 septembre 2021 03:00, Paris.

L’hypnose peut aider à améliorer l’estime de soi et la confiance en soi . Séance d’hypnose sur le thème de la confiance en soi . Gratuit.

L’inconscient – ​​notre « voix intérieure » – contrôle en grande partie ce que nous ressentons à propos de nous-mêmes.

Nos pensées inconscientes peuvent être de ferventes alliées, nous incitant à nous sentir bien dans notre apparence et nos capacités. Et puis le subconscient peut aussi être un critique féroce, remplissant notre esprit de pensées négatives et malsaines à notre sujet.

Quel est le véritable défi ? : dépasser et surmonter ces pensées négatives !Car ces pensées sont automatiques et profondément ancrées dans nos esprits. Vous vous regardez dans le miroir – et bam ! – l’inconscient vous dit de ne pas aimer ce que vous voyez. Cela se produit inconsciemment, automatiquement.

En d’autres termes, une faible estime de soi est souvent le résultat de croyances et d’apprentissages inappropriés dans notre inconscient. Nos pensées automatiques ne sont pas rationnelles. elles ne sont pas fondées sur des faits et très souvent se sont intégrées dans notre inconscient dès l’enfance – et finissent par créer des blocages dans notre vie;

Mais que se passerait-il si ces pensées pouvaient être apaisées, ou mieux encore, complètement supprimées ? Et si nous pouvions mieux gérer notre voix intérieure et lui réapprendre à être plus solidaire, positive et favorable à notre épanouissement personnel ?

C’est la base de l’hypnose de confiance.

Aussi Sonia Blin et Alain Zenatti , vous propose une séance d’hypnose de groupe à 2 voix le 8 octobre à 13H. Détails et inscriptions : https://novahypnose.fr/index.php/hypno-cafes/

