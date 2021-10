Paris En ligne Paris Pourquoi essayer l’hypnose ? En ligne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pourquoi essayer l’hypnose ? En ligne, 18 novembre 2021 19:00, Paris. Jeudi 18 novembre, 19h00 Sur place Don https://www.eventbrite.fr/e/193050698837 L’hypnose est une technique en vogue, à la mode qui fonctionne très bien, mais au fait c’est quoi l’hypnose ? L’hypnose est une technique en vogue, à la mode qui fonctionne très bien, mais au fait c’est quoi l’hypnose ? L’hypnose est un état mental de type transe dans lequel les gens ressentent une attention, une concentration et une suggestibilité accrues. Alors que l’hypnose est souvent décrite comme un état semblable au sommeil, elle est mieux exprimée comme un état d’attention focalisée , de suggestibilité accrue et de fantasmes vifs. Les personnes en état d’hypnose semblent souvent somnolentes, mais en réalité, elles sont dans un état d’hyper-conscience. Bien qu’il existe de nombreux mythes et idées fausses, l’hypnose est un processus très réel qui peut être utilisé comme un outil thérapeutique. Il a été démontré que l’hypnose a des avantages médicaux et thérapeutiques, notamment dans la réduction de la douleur et de l’anxiété. En savoir plus , suivez l’hypno-café consacré à démystifier l’hypnose le 18 novembre 19h en ligne, animé par les praticiens en hypnose Ericksonienne Alain Zenatti et Sonia Blin Inscriptions et détails de l’évènement sur EventBrite et Novahypnose.fr

https://novahypnose.fr/index.php/hypno-cafes/

