Jobs In Paris En ligne, 14 juin 2022 09:00, Paris. 14 – 16 juin Sur place Inscrivez vous sur le site www.jobsin.fr http://www.jobsin.fr Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Ça tombe bien ! ? Jobs In Paris, l’événement recrutement en ligne spécialisé par thématique métiers débarque du 7 au 9 juin 2022.? ?Alerte événement ? Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Ça tombe bien ! ? Jobs In Paris, l’événement recrutement en ligne spécialisé par thématique métiers débarque du 7 au 9 juin 2022.? ?Embarquez-vous dans une expérience virtuelle inédite et boostez votre carrière : ✅Rencontrez des entreprises de votre région spécialisé dans les grandes thématiques métiers (finance et des assurances / l’IT et de l’Engineering / commerciale / industrie et de la logistique) ✅Tous les types de contrats sont présents (CDI, CDD, Alternance, Stage…). ✅Une plateforme simple et intuitive où vous pouvez créer et optimiser votre profil avec vos informations et CV. Les recruteurs qui participent à l’événement peuvent le consulter (ça pourrait bien matcher entre vous) ! ✅Un job board regroupant plus de 1 000 offres actualisées que vous pouvez consulter une semaine avant l’événement afin de programmer des entretiens d’embauche ! ✅Participez à des conférences animées par nos partenaires et les recruteurs. C’est trop beau pour être vrai ? Et pourtant ce n’est pas tout : l’événement est gratuit et accessible à tous, quel que soit votre niveau d’étude et d’expérience. ? ?Pour participer à l’événement rien de plus simple : 1- Rendez-vous sur www.jobsin.fr

2- Préparez votre profil et renseignez votre CV

3- Une semaine avant vous pourrez découvrir les offres d’emploi et programmer votre entretien !

4- Connectez-vous le jour j pour échanger avec les recruteurs N’attendez plus pour rejoindre l’aventure !? ❗❕Vous êtes recruteur ou organisme de formation et souhaitez participer au salon ? Contactez l’agence au 04 28 38 49 15 ou rendez-vous sur www.digitallevents.com ❗❕ À bientôt sur Jobs In Paris ! ? En ligne Paris Paris Paris mardi 14 juin – 09h00 à 17h00

