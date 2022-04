e-Job dating Saône-et-Loire, Rhône et Ain : décrochez un emploi En ligne Paris Catégorie d’évènement: Paris

e-Job dating Saône-et-Loire, Rhône et Ain : décrochez un emploi En ligne, 26 avril 2022 17:00, Paris. Mardi 26 avril, 17h00 Sur place Gratuit https://wiz.bi/3qmQsCo Vous êtes à la recherche d’un job, d’un stage ou d’une alternance ? Rencontrez les recruteurs de votre région en direct ! À la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une alternance ? Grâce au Crédit Agricole Centre-Est, rencontrez les entreprises qui recrutent à Lyon, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Bourg-en-Bresse, Oyonnax et Villefranche-sur-Saône par le biais d’un événement de recrutement digital le 26 avril. Pour participer au e-Job Dating, la pré-inscription est gratuite et obligatoire : https://wiz.bi/3qmQsCo. Les places sont limitées alors ne perdez pas de temps ! De nombreux postes de secteurs variés seront à pourvoir lors de cette soirée ! N’hésitez pas à vous pré-inscrire pour connaître la liste des postes et être tenu(e) informé(e). Quelques exemples de postes :

– Développeur Android en CDI à Lyon

– Commercial VRP en CDI à Villefranche-sur-Saône

– Responsable de service en CDI à Châlon-sur-Saône

– Responsable ressources humaines en CDD à Lyon

– Conseiller transaction en CDI à Miribel Le principe : un événement online qui permet de rencontrer les recruteurs locaux grâce à des entretiens dématérialisés. Le lien du e-Job Dating sera accessible uniquement pour les candidats sélectionnés. Créer du lien, aider les jeunes dans leur recherche d’emploi et le développement de leur carrière, dynamiser le tissu économique local : telles sont les missions communes de WIZBII et les caisses régionales du Crédit Agricole sur le territoire.

https://www.youzful-by-ca.fr/evenements En ligne Paris Paris Paris mardi 26 avril – 17h00 à 20h00

Détails Heure : 17:00 - 20:00 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En ligne Adresse Paris Ville Paris lieuville En ligne Paris Departement Paris

En ligne Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

e-Job dating Saône-et-Loire, Rhône et Ain : décrochez un emploi En ligne 2022-04-26 was last modified: by e-Job dating Saône-et-Loire, Rhône et Ain : décrochez un emploi En ligne En ligne 26 avril 2022 17:00 En ligne Paris Paris

Paris Paris