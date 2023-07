Paris en films ! Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Paris en films ! Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, 11 juillet 2023, Paris. Le mardi 22 août 2023

de 15h00 à 17h00

Le mardi 08 août 2023

de 15h00 à 17h00

Le mardi 25 juillet 2023

de 15h00 à 17h00

Le mardi 11 juillet 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Quatre séances de cinéma en juillet-août à la Bibliothèque Couronnes Cet été, découvrez autrement

Paris et ses quartiers ! RDV en famille lors de nos projections-surprises, pour (re)voir quatre films connus et moins connus… Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris Contact :

Bibliothèque Couronnes Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Couronnes - Naguib Mahfouz Adresse 66 rue des Couronnes Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Couronnes - Naguib Mahfouz Paris

Bibliothèque Couronnes - Naguib Mahfouz Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/