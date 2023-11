Amaarae ELYSEE MONTMARTRE, 6 mars 2024, PARIS.

Super présente Information importante: Concert initialement programmé le 15 septembre à la CigaleLes billets achetés pour le 15 septembre 2023 à la Cigale restent bien valables pour la nouvelle date du 6 mars à l’Elysée Montmartre.Pour celles et ceux qui le souhaitent, les remboursements sont bien entendus possibles, de préférence avant le 21 septembre 2023. ————— Après de précédents shows à guichets fermés à Londres chez KOKO et COLORS qui ont reçu un éblouissant ‘’4 étoiles’’ du Telegraph, Amaarae a entamé un nouveau chapitre qui s’annonce déjà immanquable, avec la sortie très attendue de l’album Fountain Baby le 9 juin 2023 sur Interscope. Plus tôt en mai, pour célébrer toutes ces bonnes nouvelles, Amaarae a partagé son nouveau morceau chaleureux « Co-Star » aux côtés d’un clip alléchant qui rappelle l’ère des top modèles des années 90. Le morceau est une continuation de l’œuvre respectée d’Amaarae, au croisement de l’émancipation des femmes, de la subversion des normes de genre et d’une exploration passionnante de la sexualité féminine et de l’expression artistique de soi – tout en centrant son héritage ouest-africain dans une optique globale. Fountain Baby consolidera sans aucun doute la position légitime d’Amaarae en tant que l’un·e des artistes les plus influent·e·s de la scène pop mondiale Amaarae

ELYSEE MONTMARTRE PARIS 72 Bld Rochechouart Paris

