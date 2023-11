X Ambassadors ELYSEE MONTMARTRE, 29 février 2024, PARIS.

X Ambassadors ELYSEE MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2024-02-29 à 20:00 (2024-02-29 au ). Tarif : 32.9 à 32.9 euros.

Live Nation (L-R-20-7529 / L-R-20-7530) présente ce concert. X AMBASSADORSX Ambassadors a fait ses débuts avec VHS, un album sorti en 2015 qui a vu le groupe passer du statut d’alt-rockers d’Ithaca et d’outsiders de la scène indie de Brooklyn à celui de piliers du Billboard. Aujourd’hui certifié disque de platine, « VHS » a jeté un regard intime sur la jeunesse de Sam Nelson Harris et de son frère Casey Harris, livrant les succès « Unsteady » et « Renegades », qui défient les genres, et menant à une odyssée de trois ans de tournées mondiales ainsi qu’à une série de performances dans des festivals de haut niveau. « VHS » a été suivi par le deuxième album de X Ambassadors, « ORION », en 2019, qu’ils ont soutenu par une longue tournée en tête d’affiche aux États-Unis. Un projet inspiré par la soul et le R&B des années 60 et 70, l’EP Belong du groupe est arrivé en mars 2020. Le troisième album complet de X Ambassadors « The Beautiful Liar » est le résultat le plus récent et le plus ambitieux des tendances hypercréatives du groupe. Sorti en 2021, le groupe rend hommage à ces fictions bien-aimées de leur enfance à travers les singles principaux, « My Own Monster » et « Okay ». X Ambassadors X Ambassadors

Votre billet est ici

ELYSEE MONTMARTRE PARIS 72 Bld Rochechouart Paris

32.9

EUR32.9.

Votre billet est ici